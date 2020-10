FIGC, aggiornato il protocollo: via ai test rapidi (Di venerdì 30 ottobre 2020) La FIGC ha pubblicato l’aggiornamento del protocollo per il nostro calcio La situazione Covid-19 che va pian piano rendendosi sempre più critica ha portato la FIGC alla decisione di modificare il protocollo studiato per il nostro calcio. E oggi la Federazione ha pubblicato l’aggiornamento per allenamenti e gare per le squadre di calcio professionistiche, la Serie A Femminile e gli arbitri per la stagione 2020/2021. La novità più importante riguarda l’arrivo dei test rapidi di tipo antigenico e non solo con test molecolari, così da individuare nel minor tempo possibile la positività o meno di un calciatore prima di una partita. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Laha pubblicato l’aggiornamento delper il nostro calcio La situazione Covid-19 che va pian piano rendendosi sempre più critica ha portato laalla decisione di modificare ilstudiato per il nostro calcio. E oggi la Federazione ha pubblicato l’aggiornamento per allenamenti e gare per le squadre di calcio professionistiche, la Serie A Femminile e gli arbitri per la stagione 2020/2021. La novità più importante riguarda l’arrivo deidi tipo antigenico e non solo conmolecolari, così da individuare nel minor tempo possibile la positività o meno di un calciatore prima di una partita. Leggi su Calcionews24.com

