De Luca e il lockdown a Napoli: “È intollerabile! Situazione grave, necessarie misure nazionali” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nel suo consueto intervento in diretta Facebook, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto il punto della Situazione sull’emergenza Covid-19. Il governatore campano, dopo aver annunciato la chiusura delle scuole, ha rivelato il suo pensiero circa un possibile lockdown circoscritto alla città di Napoli e a Milano. Questo il suo pensiero. “L’ultima … L'articolo De Luca e il lockdown a Napoli: “È intollerabile! Situazione grave, necessarie misure nazionali” Leggi su dailynews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nel suo consueto intervento in diretta Facebook, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha fatto il punto dellasull’emergenza Covid-19. Il governatore campano, dopo aver annunciato la chiusura delle scuole, ha rivelato il suo pensiero circa un possibilecircoscritto alla citt&a; die a Milano. Questo il suo pensiero. “L’ultima … L'articolo Dee il: “&Enazionali”

