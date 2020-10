Covid mondo, Austria verso nuovo lockdown. Spagna, record di casi. Chiuse 10mila classi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il bilancio dei casi di coronavirus nel mondo ha superato oggi quota 45 milioni , con un incremento di un milione di contagi in soli due giorni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il bilancio deidi coronavirus nelha superato oggi quota 45 milioni , con un incremento di un milione di contagi in soli due giorni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins ...

Mov5Stelle : Stop ai licenziamenti fino al 21 marzo. Lo ha deciso @GiuseppeConteIT, al termine di un incontro con i sindacati.… - repubblica : La scelta di Macron: 'Nuovo lockdown in tutto il Paese fino al 1° dicembre' - SkyTG24 : Covid, la Francia torna in lockdown: poca gente in giro a Parigi. FOTO - pixel_di : RT @Mov5Stelle: Stop ai licenziamenti fino al 21 marzo. Lo ha deciso @GiuseppeConteIT, al termine di un incontro con i sindacati. “Un mess… - m_caiazzo : Da che mondo è mondo i virus non sono mai stati sconfitti da DPCM o da ordinanze di presidenti di regione o sindaci… -