Silvia Toffanin | morta la mamma | era malata da diversi mesi

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 29 ottobre 2020)ladi. La conduttrice di Verissimo e compagna di Pier Silvio Berlusconi ha perso laGemma Parison dopo una malattia. La donna stava male dae nell’ultimo periodo le sue condizioni di salute erano peggiorate.ha sempre voluto tutelare la sua privacy e quella della sua famiglia, ma dellasi sapeva che aveva lavorato come bidella in una scuola. Lanon ha social e ha sempre avuto molta riservatezza nei confronti della sua famiglia e della vita privata., In una rara intervista rilasciata a Grazia sulla sua infanzia e giovinezza, aveva raccontato della sua vita a Bassano Del Grappa, quando da piccola veniva lasciata spesso con ...