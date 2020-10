Mancini e il pubblico negli stadi: «Metterei mille spettatori per settore» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roberto Mancini ha parlato della presenza dei tifosi negli stadi Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale Italiana, nel corso dell’evento SportLab organizzato da Tuttosport e Corriere dello Sport, ha parlato anche dalla possibilità di aumentare il numero di tifosi allo stadio. «Se fosse per me, io manderei un po’ più gente allo stadio. Se possono stare in 1000 in un settore, possono stare in 1000, 1000 e 1000 anche negli altri settori». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Robertoha parlato della presenza dei tifosiRoberto, commissario tecnico della Nazionale Italiana, nel corso dell’evento SportLab organizzato da Tuttosport e Corriere dello Sport, ha parlato anche dalla possibilità di aumentare il numero di tifosi alloo. «Se fosse per me, io manderei un po’ più gente alloo. Se possono stare in 1000 in un, possono stare in 1000, 1000 e 1000 anchealtri settori». Leggi su Calcionews24.com

