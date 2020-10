Lockdown in Germania | cosa succederà dal 2 novembre

petergomezblog : Coronavirus, in Germania mini-lockdown dal 2 novembre per un mese: ristoranti, palestre e teatri chiusi. Aperti scu… - LiaCapizzi : I discorsi della Merkel e di Macron nell'annunciare il lockdown light in Germania e Francia (scuole e fabbriche res… - chedisagio : Se oggi Francia e Germania proclamano un lockdown, per noi è solo questione di tempo. - paoloigna1 : RT @la_kuzzo: Francia e Irlanda decidono un nuovo lockdown. La Germania ne vara uno light. Tutte e tre decidono però di tenere aperte le sc… - Nico_Camp : RT @fattoquotidiano: La seconda ondata di Covid fa richiudere l’Europa: il ritorno al lockdown di Francia e Germania e le strette degli alt… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown Germania

Macron ha annunciato il lockdown in Francia da venerdì, dal 2 novembre in Germania saranno chiusi bar e ristoranti, e il Belgio è il peggior paese in Europa per numero di contagi in rapporto al numero ...In Francia la chiusura generalizzata inizierà già da venerdì 30 ottobre, mentre in Germania ci sarà un lockdown "light" da lunedì 2 novembre. In entrambi i paesi le restrizioni rimarranno in vigore ...