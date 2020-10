Lecce, Rossettini dopo la squalifica: “Nessuna blasfemia, non appartiene alla mia indole” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Luca Rossettini, dopo essere stato squalificato dal Giudice Sportivo per blasfemia, ha deciso di intervenire per fare chiarezza su quanto accaduto. “Se da un lato confermo che, al momento dell’espulsione di Mister Corini, ho espresso il mio dissenso per la decisione assunta nei confronti dell’Allenatore, dall’altro, nego fermamente di avere utilizzato alcuna espressione blasfema” ha scritto il difensore del Lecce in una nota, “senza volere disconoscere il valore del referto redatto dall’Ufficiale di Gara e dando atto della difficoltà della ricostruzione dell’accaduto, non posso non evidenziare come non appartenga alla mia indole, alla mia educazione ed al mio modo di vivere e praticare la fede cristiana ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lucaessere statoto dal Giudice Sportivo per, ha deciso di intervenire per fare chiarezza su quanto accaduto. “Se da un lato confermo che, al momento dell’espulsione di Mister Corini, ho espresso il mio dissenso per la decisione assunta nei confronti dell’Allenatore, dall’altro, nego fermamente di avere utilizzato alcuna espressione blasfema” ha scritto il difensore delin una nota, “senza volere disconoscere il valore del referto redatto dall’Ufficiale di Gara e dando atto della difficoltà della ricostruzione dell’accaduto, non posso non evidenziare come non appartengamia indole,mia educazione ed al mio modo di vivere e praticare la fede cristiana ...

