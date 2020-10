I gioielli di Moira Orfei finiscono all' asta

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Cavallerizza, trapezista, acrobata, domatrice di elefanti e addestratrice. Abiti vistosi,eccentrici, capelli corvini raccolti a mo' di turbante, rossetto rosso ciliegia:, uno dei personaggi più iconici e riconosciuti in Italia, torna a far parlare di sé, a 5 anni dalla sua scomparsa. E lo fa nel tipico stile di, grazie all'omaggio che Affide, azienda leader in Europa e in Italia nel credito su stima, una speciale mostra iconografica a lei dedicata, per ripercorrere le tappe della sua carriera artistica che l'hanno resa una delle icone più amate e riconosciute in Italia e l'di alcuni gioelli il cui ricavato andrà quindi interamente al mantenimento e alla manutenzione del circo, al quale...