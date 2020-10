Catania, lockdown e usura: arrestato uno strozzino (Di giovedì 29 ottobre 2020) Vittima un ristoratore, pagava tassi di interesse del 120 per cento. In casa di Antonino Celi trovato un libro con la contabilità, contestate frequentazioni mafiose Leggi su repubblica (Di giovedì 29 ottobre 2020) Vittima un ristoratore, pagava tassi di interesse del 120 per cento. In casa di Antonino Celi trovato un libro con la contabilità, contestate frequentazioni mafiose

