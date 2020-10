Bomber e salernitano d’adozione | addio Visentin

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Un veneto trapiantato a Salerno. Era Oliviero, ex attaccante della Salernitana deceduto ieri notte all'età di 84 anni presso la sua casa di Pellezzano., originario di Treviso, decise di stabilirsi a Salerno dopo la sua esperienza in granata nelle stagioni 61/62, 62/63 e 63/64, annate nelle quali collezionò 65 gettoni di presenza realizzando 12 reti. Il primo in occasione del primo match in granata contro il Chieti, l'ultimo, contro il Trani nell'ultimo match disputato a Salerno.