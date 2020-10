Traffico Roma del 28-10-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione code per incidente sulla tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara e Portonaccio verso la tangenziale est altro incidente a Trastevere rallentamenti sul Lungotevere Raffaello Sanzio altezza di Ponte Garibaldi a Giardinetti si rallenta per lavori in corso tra il raccordo anulare via degli orafi direzione fuoriper i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità