(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per l'occasione, sarà disponibile in fumetteria e online sul rinnovato sito panini.it una variant cover disegnata da Fabio Celonita all'inquietante personaggio ideato da Marco Nucci che ...

ArzzielMarcena : RT @sportli26181512: Verso i Live: i giudici di X Factor invadono Paperopoli!: Giovedì 29 ottobre all'appuntamento con il primo Live di X F… - sportli26181512 : Verso i Live: i giudici di X Factor invadono Paperopoli!: Giovedì 29 ottobre all'appuntamento con il primo Live di… -

Ultime Notizie dalla rete : Topolino dedica

Leggo.it

Topolino dedica la copertina a X Factor 2020: Emma Marrone formato paperina è Emma Brown, Manuel Agnelli diventa Manuel Lamb. L’appuntamento con X-Music 2020 inizia sul numero 3388, in edicola da oggi ...L’appuntamento con X-Music 2020 inizia sul numero 3388, in edicola da domani mercoledì 28 ottobre con una copertina celebrativa, e prosegue per altre 6 settimane Lo stesso numero è disponibile anche c ...