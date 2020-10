Prezzo AMD Radeon RX 6900 XT: batterà la 3090 di Nvidia? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Annunciato il Prezzo della Radeon RX 6900 XT. La punta di diamante di AMD, che ha la missione di spodestare la RTX 3090 di Nvidia Ecco i test effettuati da AMD: Le specifiche annunciate per la nuova scheda sono le seguenti: 80 CUs clock di 2015MHz 16GB VRAM 300W TDP Nei test AMD ha messo a confronto la soluzione di punta con la RTX 3090 nel 4K. Un miglioramento del +65% rispetto alla prima generazione RDNA. Il Prezzo è di 999 dollari ed è disponibile dall’8 dicembre. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK. L'articolo Prezzo AMD Radeon RX 6900 XT: batterà la 3090 di ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Annunciato ildellaRXXT. La punta di diamante di AMD, che ha la missione di spodestare la RTXdiEcco i test effettuati da AMD: Le specifiche annunciate per la nuova scheda sono le seguenti: 80 CUs clock di 2015MHz 16GB VRAM 300W TDP Nei test AMD ha messo a confronto la soluzione di punta con la RTXnel 4K. Un miglioramento del +65% rispetto alla prima generazione RDNA. Ilè di 999 dollari ed è disponibile dall’8 dicembre. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK. L'articoloAMDRXXT: batterà ladi ...

