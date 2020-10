Nicola Di Bari in rianimazione dopo un intervento al cuore (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nicola Di Bari è ricoverato in rianimazione all'Ospedale San Raffaele di Milano, a darne notizia è stato il suo manager Franco Mariello. Le condizioni del cantautore pugliese si sono aggravate nelle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 ottobre 2020)Diè ricoverato inall'Ospedale San Raffaele di Milano, a darne notizia è stato il suo manager Franco Mariello. Le condizioni del cantautore pugliese si sono aggravate nelle ...

Agenzia_Ansa : Paura per il cantante Nicola Di Bari, è in rianimazione dopo l'intervento alle coronarie. Ricoverato a Milano.… - SaCe86 : Nicola Di Bari in rianimazione dopo una operazione al cuore - marco_coletti : Nicola Di Bari in rianimazione dopo operazione al cuore - Musica - ANSA - DR_AUSL : Nicola Di Bari in rianimazione dopo operazione al cuore - Musica - ANSA - RedazioneLaNews : #Milano Nicola Di Bari ricoverato in rianimazione a Milano: si è aggravato dopo un'operazione -