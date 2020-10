Laboratorio di educativa territoriale | iscrizioni aperte fino al 13 novembre

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento– Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Politiche Sociali, Luigi Ambrosone, comunicano che è in pubblicazione, con scadenza il 13/11/2020, l’avviso pubblico per l’individuazione delle famiglie beneficiarie, attraverso manifestazione d’interesse, per la frequenza di n. 24 minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni, per supporto scolastico e sostegno, durante le attività scolastiche, per bambini con bisogni educativi speciali, presso ildi. Ildidestinato alle suddette attività è ubicato presso la “Colonia Elioterapica”, con sede in via Romoaldo II – Benevento, fascia di età 6 – ...