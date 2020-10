Kimsuky | ecco gli hacker nordcoreani che minacciano Usa2020

Leggi su formiche

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dall’impero del male all’asse del male fino all’asse del cyber? Nel 2002 l’allora presidente statunitense George W. Bush riprese l’espressione impero del male utilizzata 14 anni prima dal suo predecessore Ronald Reagan per definire l’Unione Sovietica. Ma la trasformò in asse del male per identificare Iraq, Iran, Corea del Nord e successivamente anche Cuba, Libia e Siria come Stati sponsor del terrorismo. Dopo il referendum scozzese del 2014, quello per la Brexit del 2016 e le elezioni presidenziali statunitensi dello stesso anno, la dimensione cibernetica dei conflitti è diventata sempre più prioritaria. E sempre più analisti hanno iniziato a parlare di asse del cyber: è sufficiente dare un’occhiata a un recente studio di Microsoft per scoprire — o per meglio dire confermare le impressioni e diversi ...