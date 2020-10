“Ho visto tanto dolore, la gente morire senza un saluto”: Massimo Giannini (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il racconto drammatico del direttore de La Stampa, Massimo Giannini che ha vissuto sulla sua pelle l’angoscia del Covid. Massimo GianniniForse è successo anche a noi di chiederci se davvero esistesse questo maledetto Covid, e perché nessuno lo raccontasse dopo averlo vissuto sulla propria pelle, se non i soliti Vip. I negazionisti del coronavirus ci sono andati a nozze e alcuni di loro hanno raccontato che non c’è nulla di vero, che si tratta solo di terrorismo mediatico e politico. Poi leggi la storia del direttore de La Stampa, Massimo Giannini, e se continui a negare, forse è più per paura che per convinzione. E’ un racconto drammatico, il suo. Prima ne ha parlato alla radio poi a Otto e Mezzo, su La7. «Ho ... Leggi su chenews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il racconto drammatico del direttore de La Stampa,che ha vissuto sulla sua pelle l’angoscia del Covid.Forse è successo anche a noi di chiederci se davvero esistesse questo maledetto Covid, e perché nessuno lo raccontasse dopo averlo vissuto sulla propria pelle, se non i soliti Vip. I negazionisti del coronavirus ci sono andati a nozze e alcuni di loro hanno raccontato che non c’è nulla di vero, che si tratta solo di terrorismo mediatico e politico. Poi leggi la storia del direttore de La Stampa,, e se continui a negare, forse è più per paura che per convinzione. E’ un racconto drammatico, il suo. Prima ne ha parlato alla radio poi a Otto e Mezzo, su La7. «Ho ...

