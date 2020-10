Covid, tamponi rapidi nei pronto soccorso e quarantenati in corsia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milano, 28 ottobre 2020 - Nei pronto soccorso sulla trincea della seconda ondata la prossima settimana arrivano i "tamponi rapidi ". La Regione ne ha acquistati 1,2 milioni , aderendo a una gara con ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milano, 28 ottobre 2020 - Neisulla trincea della seconda ondata la prossima settimana arrivano i "". La Regione ne ha acquistati 1,2 milioni , aderendo a una gara con ...

matteorenzi : Chiudendo i ristoranti e i luoghi della cultura non ci saranno meno contagiati, ma solo più disoccupati. Contro il… - CarloCalenda : La strategia di prevenzione sanitaria non ha mai funzionato a dovere. Il lockdown ha funzionato nella prima ondata.… - fattoquotidiano : Sassari - Depositati gli atti sui contagi in ospedale a marzo, indagati i dirigenti. Due cardiologhe: "Febbre e pol…