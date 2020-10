Covid a Marano, contagi in aumento: 36 positivi in un giorno (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Marano. Aumentano i positivi nella città di Marano. Sono trentasei i contagi registrati in una sola giornata nel comune a Nord di Napoli. Ad oggi sono 262 le persone che hanno contratto il virus, molte delle quali giovanissime. Il sindaco di Marano, Rodolfo Visconti, ha aggiornato poco fa il bollettino sulla diffusione del virus in … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 28 ottobre 2020). Aumentano inella città di. Sono trentasei iregistrati in una sola giornata nel comune a Nord di Napoli. Ad oggi sono 262 le persone che hanno contratto il virus, molte delle quali giovanissime. Il sindaco di, Rodolfo Visconti, ha aggiornato poco fa il bollettino sulla diffusione del virus in … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Giusepp85356646 : #Zangrillo con i sentito dire non si va da nessuna parte. Non sa nulla di quello che succede. Per rispetto dei citt… - vco24news : Marano Ticino: aggiornamento sulla situazione epidemiologica covid-19 - Claudio_Marano : Solo guardando #Report si può dare un senso al canone Rai che paghiamo! Grazie @reportrai3 #Covid_19 - CataniaToday : Covid Hospital ad Acireale, Marano (M5S): 'Ospedale trasformato interamente, decisione inaccettabile'… - in_sanitas : Covid Hospital di Acireale, scoppia la polemica: Zitelli (DB) replica a Marano (M5S) - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Marano Covid, 36 casi in 24 ore: a Marano torna la paura Il Mattino Covid, 36 casi in 24 ore: a Marano torna la paura

Trentasei positivi in una sola giornata. Il numero più alto dall'inizio della pandemia. A Marano cresce la preoccupazione per l'aumento esponenziale di casi sul territorio. Ad oggi sono 262 le persone ...

Un caso in giunta Fvg: Pizzimenti è positivo e non ha sintomi

TRIESTE L’assessore regionale Graziano Pizzimenti è positivo al coronavirus. L’ex sindaco di Marano lagunare è al momento asintomatico e si trova in buone condizioni di salute. Pizzimenti ha ricevuto ...

Trentasei positivi in una sola giornata. Il numero più alto dall'inizio della pandemia. A Marano cresce la preoccupazione per l'aumento esponenziale di casi sul territorio. Ad oggi sono 262 le persone ...TRIESTE L’assessore regionale Graziano Pizzimenti è positivo al coronavirus. L’ex sindaco di Marano lagunare è al momento asintomatico e si trova in buone condizioni di salute. Pizzimenti ha ricevuto ...