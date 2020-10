Coronavirus, Virginia Raggi chiede test salivari e sierologici per i dipendenti del Comune di Roma e per le scuole (Di mercoledì 28 ottobre 2020) test salivari per tracciare i potenziali casi di positività al Covid e così bloccare la crescita dei contagi tra i dipendenti di Roma Capitale , i ragazzi delle scuole e per i lavoratori delle società ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 ottobre 2020)per tracciare i potenziali casi di positività al Covid e così bloccare la crescita dei contagi tra idiCapitale , i ragazzi dellee per i lavoratori delle società ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Coronavirus, Virginia #Raggi chiede test salivari e sierologici per i dipendenti del Comune di Roma e per le scuole https://t.… - leggoit : Coronavirus, Virginia #Raggi chiede test salivari e sierologici per i dipendenti del Comune di Roma e per le scuole - LavoroLazio_com : Coronavirus, Grassi (RSR): 'Raggi riapra subito i varchi Ztl' 'La sindaca di Roma, Virginia Raggi, dov...... - arianuova5 : RT @vignettisti: Si ricomincia a parlare di #lockdown con sempre maggiore insistenza, ma c’è anche un po’ la tendenza a scaricarne su altri… - DoctorBirra : RT @vignettisti: Si ricomincia a parlare di #lockdown con sempre maggiore insistenza, ma c’è anche un po’ la tendenza a scaricarne su altri… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Virginia Coronavirus, Virginia Raggi chiede test salivari e sierologici per i dipendenti del Comune di Roma e per le scuole Leggo.it Coronavirus, Virginia Raggi chiede test salivari e sierologici per i dipendenti del Comune di Roma e per le scuole

Test salivari per tracciare i potenziali casi di positività al Covid e così bloccare la crescita dei contagi tra i dipendenti di Roma Capitale, i ragazzi delle scuole e per i ...

Coronavirus, importante aumento dei ricoveri in terapia intensiva rispetto a ieri

Sono 1.210 i posti letto di degenza occupati (+19 rispetto a ieri) su 1.500 posti letto di degenza attivabili. Sono 227 i posti letto di terapia intensiva attivabili su base regionale, si legge nel bo ...

Test salivari per tracciare i potenziali casi di positività al Covid e così bloccare la crescita dei contagi tra i dipendenti di Roma Capitale, i ragazzi delle scuole e per i ...Sono 1.210 i posti letto di degenza occupati (+19 rispetto a ieri) su 1.500 posti letto di degenza attivabili. Sono 227 i posti letto di terapia intensiva attivabili su base regionale, si legge nel bo ...