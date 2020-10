Calcio in faccia ad un manifestante immobilizzato a terra Brutalità degli agenti a Parma Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 28 ottobre 2020), 28 ott – Manifestazione contro il nuovo Dpcm anche in piazza Garibaldi a, dove ieri oltre mille persone hanno protestato per le misure anticovid che stanno per gettare sul lastrico milioni di italiani. Una dimostrazione pubblica di dissenso che è sfociata nel lancio di petardi da parte di una cinquantina di persone, fermate dai poliziotti intervenuti per sedare la sommossa. Interventi decisamente brutali in alcuni casi, come si può osservare neldiventato virale nelle ore scorse, nel quale un agente in borghese sferra unin testa ad uninerme,da altri due poliziotti. Il poliziotto, fa sapere la Questura che ha diffuso un comunicato per far chiarezza sulla questione, è stato sospeso ...