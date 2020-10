Brian May ha rischiato di morire per un’emorragia: “Mi era esploso lo stomaco” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Brian May ha rischiato di morire. Lo storico chitarrista dei Queen se l’è vista brutta, e a questo giro non parliamo dell’infarto per il quale gli sono stati applicat gli stent per tre arterie ostruite. Era maggio, infatti, quando in piena pandemia Brian May ha spaventato tutti con una corsa all’ospedale. 40 minuti di dolore al petto che lo hanno costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. Sistemato il cuore e le sue arterie, tuttavia, gli acciacchi non erano finiti. In una recente intervista rilasciata a Good Morning Britain il chitarrista dei Queen ha raccontato di aver rischiato la vita a settembre. A seguito dell’infarto Brian May, infatti, sta assumendo dei farmaci. L’assunzione dei medicinali gli ha provocato un’emorragia allo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020)May hadi. Lo storico chitarrista dei Queen se l’è vista brutta, e a questo giro non parliamo dell’infarto per il quale gli sono stati applicat gli stent per tre arterie ostruite. Era maggio, infatti, quando in piena pandemiaMay ha spaventato tutti con una corsa all’ospedale. 40 minuti di dolore al petto che lo hanno costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. Sistemato il cuore e le sue arterie, tuttavia, gli acciacchi non erano finiti. In una recente intervista rilasciata a Good Morning Britain il chitarrista dei Queen ha raccontato di averla vita a settembre. A seguito dell’infartoMay, infatti, sta assumendo dei farmaci. L’assunzione dei medicinali gli ha provocato un’emorragia allo ...

braciolax : @grisuccia @sirmacs io sono andato per quantità, ma Tom Morello e Brian May sono nel mio olimpo personale - garosi_andrea : @4nemesi @Adrian_in_it la cosa che mi fa più sorridere sono certe Rockstar del mondo heavy o simili, tipo Brian May… - sevenseasofrhye : Uguale proprio all'assolo di Brian May. Brian May perdonalo non sa quello che fa #ilcollegio #ilcollegio5 - kurotsvki : IO LO AMO QUESTO AOOO IL NUOVO BRIAN MAY #ilcollegio - sgretolata : Io: 'ma sì, oggi non metto in capelli in piega, lasciamoli così: insomma, quanto gonfi potranno mai venire?' Ora s… -

Ultime Notizie dalla rete : Brian May Brian May: "Sono fortunato ad essere vivo" Radiofreccia Brian May, operato al cuore: «Temevo di morire»

A maggio il musicista è stato ricoverato per un dolore al petto, ed è uscito dall’ospedale con tre stent coronarici. Brian May temeva di morire per un infarto. A maggio, il rocker dei Queen è stato ...

Fermo immagine sui tour dei Queen «Mercury adorava essere fotografato»

Esce il libro di Neal Preston tutto dedicato alle istantanee da palcoscenico del gruppo inglese tra il 1977 e l’86 ...

A maggio il musicista è stato ricoverato per un dolore al petto, ed è uscito dall’ospedale con tre stent coronarici. Brian May temeva di morire per un infarto. A maggio, il rocker dei Queen è stato ...Esce il libro di Neal Preston tutto dedicato alle istantanee da palcoscenico del gruppo inglese tra il 1977 e l’86 ...