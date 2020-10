Barbara d’Urso mostra le gambe ma va anche oltre, i follower si arrabbiano: “Non ti vergogni?” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Barbara d’Urso ha fatto arrabbiare i follower di IG con un video che ha mostrato dei dettagli fisici bollenti ritenuti eccessivi e volgari La conduttrice ama mettersi al centro dell’attenzione sia quando si trova in televisione che nelle sue apparizioni sul web. Soprattutto su Instagram sono tanti i post che ogni giorno scatenano delle reazioni … L'articolo Barbara d’Urso mostra le gambe ma va anche oltre, i follower si arrabbiano: “Non ti vergogni?” proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 28 ottobre 2020)d’Urso ha fatto arrabbiare idi IG con un video che hato dei dettagli fisici bollenti ritenuti eccessivi e volgari La conduttrice ama mettersi al centro dell’attenzione sia quando si trova in televisione che nelle sue apparizioni sul web. Soprattutto su Instagram sono tanti i post che ogni giorno scatenano delle reazioni … L'articolod’Ursolema va, isi: “Non ti vergogni?” proviene da Leggilo.org.

acquazuccherata : oggi sono satura se inizio a polemizzare finiamo a barbara d'urso - petroglio : Poi per carità, sarà una cazzata certo, ma perché non si fa la stessa obiezione quando, per esempio, vengono invita… - ccliteur : è letteralmente Barbara D'urso ok - ccliteur : ha le vibes di una qualsiasi ospite di pomeriggio cinque di Barbara D'urso - MariaAversano1 : RT @LucillaMasini: 'Mettetela voi la mascherina. Mentre noi lavoriamo il premier Conte è in tv' ha detto Salvini, ospite fisso da Barbara D… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Vivinetto: «Per me, poetessa trans, l’uso dell’asterisco è violenza» Sette del Corriere della Sera