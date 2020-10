Volley | Serie A2 | la 2a giornata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 ottobre 2020) Photo Credit: LegaOfficial WebsiteFortunatamente nel campionato diA2, giunto alla 2a, nessuna gara è stata rinviata per qualche positività al Covid-19 e il turno previsto dal calendario è andato regolarmente in scena. Andiamo a vedere risultati e classifica.A2, la 2aNel campionato diA, la 2aha riservato diversi risultati a sorpresa, soprattutto ai danni delle squadre considerate tra le “big” del torneo. Nell’anticipo di sabato, vittoria esterna della corazzata Taranto, che è andata a vincere contro una battagliera e mai doma Cantù, grazie anche ai 30 palloni messi a terra da Padura Diaz. Le risponde Ortona che in poco più di un’ora, liquida ...