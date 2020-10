"Un mese e siamo morti". La rabbia degli esercenti per la chiusura alle 18 (Di martedì 27 ottobre 2020) Chiara Campo Ieri manifestazioni a Milano e in tutta Italia. "Gli abusivi faranno soldi alle nostre spalle" «Servono fatti non decreti». «Falliamo noi fallite voi». «No tasse più aiuti concreti». Sono alcuni degli striscioni esposti dai ristoratori che ieri pomeriggio hanno manifestato sotto la pioggia davanti alla prefettura di Milano la propria rabbia contro le restrizioni imposte dall'ultimo Dpcm del premier Conte. «Abbiamo un mese e mezzo di vita ancora, siamo preoccupati che la chiusura alle 18 sia la mazzata finale» si sfoga Riccardo Donati, titolare di un ristorante storico vicino alla Stazione Centrale. Un'attività che ha retto per cinquant'anni e che arranca sotto i colpi ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) Chiara Campo Ieri manifestazioni a Milano e in tutta Italia. "Gli abusivi faranno soldinostre sp" «Servono fatti non decreti». «Falliamo noi fallite voi». «No tasse più aiuti concreti». Sono alcunistriscioni esposti dai ristoratori che ieri pomeriggio hanno manifestato sotto la pioggia davanti alla prefettura di Milano la propriacontro le restrizioni imposte dall'ultimo Dpcm del premier Conte. «Abbiamo une mezzo di vita ancora,preoccupati che la18 sia la mazzata finale» si sfoga Riccardo Donati, titolare di un ristorante storico vicino alla Stazione Centrale. Un'attività che ha retto per cinquant'anni e che arranca sotto i colpi ...

kimilfung : @pemar2 @DomRainaldi @AndreaRoventini ok. e siamo sempre su 1200 euro a testa al mese, un po' pochino per giustific… - robfero : Mi arrendo, “la cultura può salvarci” è troppo. Dobbiamo sacrificarci per qualche mese per salvare tanta gente. Tut… - luigi04250082 : @LegaSalvini Tu sei un balordo come il tuo capo qualche mese fa non scrivevi NON CI SARÀ UNA SECONDA ONDATA state t… - nameslolla : raga ma è normale se un rapporto va scemando pian piano. io con la mia migliore amica da quattro anni ora ci parlo… - Christie_Road15 : lo conosce da un mese. È un peccato che si sciolga questa affinità per delle incomprensioni che potrebbero essere r… -

Ultime Notizie dalla rete : mese siamo Covid, teatri reggiani chiusi un altro mese. Cantù: “Siamo arrabbiati”. VIDEO Reggionline "Gentile Maestro Muti, la mia è stata una decisione particolarmente sofferta". Conte scrive al direttore d'orchestra

Quanto al settore delle cultura, si difende Conte, “il criterio che ci ha guidato non è stato quello di colpire indiscriminatamente un settore ritenuto ‘superfluo’ rispetto ad altri” e “l’esperienza ...

Rutelli: "La cultura è il sangue dell'Italia, il vero antidoto alla rabbia sociale"

Credo che ci sia stata una sottovalutazione della seconda ondata del virus ... In Italia i set hanno riaperto da diversi mesi con sacrifici e senso di responsabilità - grazie al patto di produttori, ...

Quanto al settore delle cultura, si difende Conte, “il criterio che ci ha guidato non è stato quello di colpire indiscriminatamente un settore ritenuto ‘superfluo’ rispetto ad altri” e “l’esperienza ...Credo che ci sia stata una sottovalutazione della seconda ondata del virus ... In Italia i set hanno riaperto da diversi mesi con sacrifici e senso di responsabilità - grazie al patto di produttori, ...