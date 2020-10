Shakhtar-Inter, Young: “Delusi per non aver vinto” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Non abbiamo subito gol, ma con il possesso palla che abbiamo avuto siamo delusi di non aver ottenuto i tre punti. Ora pensiamo alla prossima partita. E’ un raggruppamento difficile, ma dobbiamo pensare a giocare bene le prossime partite. Con il Real Madrid sarà un’altra sfida complicata, ma possiamo vincere”. Queste le parole di Ashley Young ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio a reti inviolate tra Shakhtar Donetsk e Inter. Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) “Non abbiamo subito gol, ma con il possesso palla che abbiamo avuto siamo delusi di nonottenuto i tre punti. Ora pensiamo alla prossima partita. E’ un raggruppamento difficile, ma dobbiamo pensare a giocare bene le prossime partite. Con il Real Madrid sarà un’altra sfida complicata, ma possiamo vincere”. Queste le parole di Ashleyai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio a reti inviolate traDonetsk e

