Roma in piazza, litri di birra per protestare contro le chiusure anticipate (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma in piazza a protestare per le nuove misure restrittive del Dpcm in vigore fino al 24 novembre. L'Italia è insorta da Nord a Sud Dopo l'esordio a Napoli, anche Roma è scesa in piazza e non si è lasciata scappare l'occasione di protestare contro le nuove misure di sicurezza del Dpcm in vigore fino … L'articolo proviene da YesLife.it.

virginiaraggi : Ferma condanna per i disordini di ieri sera a Roma in piazza del Popolo. È un momento difficile per tutti noi ma to… - matteosalvinimi : ? ?? Roma, ENNESIMO autobus oggi andato a fuoco, a piazza Pio XI, quartiere Aurelio. Impressionante. Se nessuno si è… - pdnetwork : Dopo Napoli i fascisti di FN sono scesi in piazza a Roma al grido di Stop dittatura sanitaria Dittatura che consen… - deo_marco : RT @RadioSavana: In Italia si protesta 24/24 senza sosta. Roma piazza della Rotonda (Pantheon), centinaia di nostri fratelli e sorelle mani… - Debora86Debora : RT @RadioSavana: In Italia si protesta 24/24 senza sosta. Roma piazza della Rotonda (Pantheon), centinaia di nostri fratelli e sorelle mani… -