Renzi a Conte e Zingaretti | «Non siamo yes men | i ristoranti chiusi alle 18 aumentano i disoccupati»

(Di martedì 27 ottobre 2020) «Leggo polemiche sulla nostra semplice richiesta al premier di rivedere il Dpcm. Chiudendo18 e chiudendo i luoghi della cultura non diminuiscono i contagiati:solo i ...

LegaSalvini : CONTE SOTTO ASSEDIO, IL DPCM FA INFURIARE TUTTI. E RENZI RACCOGLIE FIRME CONTRO IL GOVERNO ?????? - fattoquotidiano : RENZI OLTRE IL CENTRODESTRA Italia Viva dopo 24 ore dalla firma di Conte sul Dpcm si ricorda improvvisamente di ess… - fattoquotidiano : Il conto alla rovescia è iniziato: il governo Conte ha un mese di tempo per dimostrare di aver invertito la rotta,… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: RENZI OLTRE IL CENTRODESTRA Italia Viva dopo 24 ore dalla firma di Conte sul Dpcm si ricorda improvvisamente di essere… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Il conto alla rovescia è iniziato: il governo Conte ha un mese di tempo per dimostrare di aver invertito la rotta, poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Conte

Il leader di Italia viva ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi ha scritto un post su Facebook per replicare al capo dell'esecutivo Giuseppe Conte: "Leggo polemiche sulla nostra semplice ...Sostiene Renzi: «Chiedere di riflettere su basi scientifiche e non ... L’Italia si aspetta da chi ha responsabilità di governo serietà e autorevolezza». Il premier Giuseppe Conte ha detto: «La ...