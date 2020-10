New York: gatto si lancia da un edificio in fiamme e si salva – Video (Di martedì 27 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Un gatto è riuscito a scappare da un incendio, ad Harlem, saltando da una finestra e finendo in braccio a due agenti che si trovavano sotto l’edificio. Nel rogo sono rimasti feriti due poliziotti e diversi residenti del palazzo. Un gatto è riuscito a scappare da un edificio in fiamme di Harlem, a New York, … New York: gatto si lancia da un edificio in fiamme e si salva – Video Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 27 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Unè riuscito a scappare da un incendio, ad Harlem, saltando da una finestra e finendo in braccio a due agenti che si trovavano sotto l’. Nel rogo sono rimasti feriti due poliziotti e diversi residenti del palazzo. Unè riuscito a scappare da unindi Harlem, a New, … Newsida unine siImpronta Unika.

SkyTG24 : New York: gatto si lancia da un edificio in fiamme e si salva. VIDEO - NicolaPorro : Ospedali che curano solo i ricchi, gente che muore per strada ed epidemia fuori controllo? #Rampini, contagiato a N… - fattoquotidiano : Serpico, il famoso poliziotto anti-corruzione di New York immortalato da Pacino, retwitta l’intervista del Fatto su… - nicolanegrovol : RT @rockonitalia: 7 anni fa ci lasciava Lou Reed (New York, 2 marzo 1942 – Long Island, 27 ottobre 2013) l'indimenticato cantautore e voce… - StefaniaNonno : RT @GiovanniPaglia: Nella sola New York 1,5 mln di persone non hanno letteralmente più i soldi per mangiare. Le associazioni che distribuis… -

Ultime Notizie dalla rete : New York Mind's Eye, le audioguide del Guggenheim di New York per ipovedenti Artribune New York: gatto si lancia da un edificio in fiamme e si salva – Video

Nel rogo sono rimasti feriti due poliziotti e diversi residenti del palazzo. Un gatto è riuscito a scappare da un edificio in fiamme di Harlem, a New York, saltando da una finestra e finendo in ...

New York: rialzo controllato per il comparto telecomunicazioni americano

L'Indice del settore telecomunicazioni statunitense fa un piccolo salto in avanti dello 0,44%, portandosi a 200,85 punti.

Nel rogo sono rimasti feriti due poliziotti e diversi residenti del palazzo. Un gatto è riuscito a scappare da un edificio in fiamme di Harlem, a New York, saltando da una finestra e finendo in ...L'Indice del settore telecomunicazioni statunitense fa un piccolo salto in avanti dello 0,44%, portandosi a 200,85 punti.