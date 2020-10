Luna Blu ad Halloween, è un evento raro e imperdibile (Di martedì 27 ottobre 2020) La festa di Halloween 2020 si tingerà di blu. Con sabato prossimo 31 ottobre torna infatti a spendere nel cielo la Luna Blu, un fenomeno astronomico che non si verificava dalla Pasqua del 2018. Dopo due anni e mezzo, dunque, è bene ricordare che ci sarà uno spettacolo naturale imperdibile. Un evento raro. Un’autentica “apparizione” godibile “una volta ogni morte di Papa”, o meglio, come afferma l’equivalente detto anglosassone, once in a blue moon. La Luna blu tornerà quindi a brillare in concomitanza con la notte di Halloween 2020. Sarà proprio il 31 ottobre che si avrà in cielo la seconda Luna piena del mese. Per questa ragione la si definisce ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 27 ottobre 2020) La festa di2020 si tingerà di blu. Con sabato prossimo 31 ottobre torna infatti a spendere nel cielo laBlu, un fenomeno astronomico che non si verificava dalla Pasqua del 2018. Dopo due anni e mezzo, dunque, è bene ricordare che ci sarà uno spettacolo naturale. Un. Un’autentica “apparizione” godibile “una volta ogni morte di Papa”, o meglio, come afferma l’equivalente detto anglosassone, once in a blue moon. Lablu tornerà quindi a brillare in concomitanza con la notte di2020. Sarà proprio il 31 ottobre che si avrà in cielo la secondapiena del mese. Per questa ragione la si definisce ...

C’è acqua sulla Luna

Dopo anni di indizi e ipotesi, ora è ufficiale: l’acqua sulla Luna esiste davvero. La sua presenza è stata ... lascia supporre che l’oro blu sia più diffuso del previsto sulla superficie lunare, ...

