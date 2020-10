Le Streghe | arriva in Italia in esclusiva digitale il remake di “Chi ha paura delle streghe?”

Leggi su cineblog

(Di martedì 27 ottobre 2020) Un nuovo Dpcm emanato dal governo ha decretato una nuova chiusura per cinema e teatri e di contro alcuni titoli in uscita sono stati rinviati a data da destinarsi e altri, vedi il fantasy Ledi Robert Zemeckis (Ritorno al futuro, Forrest Gump), che arriveranno indirettamente in. “Le” sarà quindi disponibile da mercoledì 28 ottobre, giusto in tempo per Halloween, per l’acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film; TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity. Il film è interpretato dalle attrici premi Oscar Anne Hathaway (“Les Misérables”, “Il Diavolo veste Prada”, “Ocean’s 8”), che ...