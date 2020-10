Juventus, Cristiano Ronaldo ancora positivo e niente Barcellona (Di martedì 27 ottobre 2020) Notizia che mette nei guai Andrea Pirlo: Cristiano Ronaldo sarebbe ancora positivo al Covid-19. Il fuoriclasse della Juventus oggi si sarebbe sottoposto a ben due tamponi che però hanno confermato la positività. I bianconeri domani giocheranno dunque senza Ronaldo nella difficile sfida con il Barcellona e salterà il duello tra lui e Messi. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 27 ottobre 2020) Notizia che mette nei guai Andrea Pirlo:sarebbeal Covid-19. Il fuoriclasse dellaoggi si sarebbe sottoposto a ben due tamponi che però hanno confermato la positività. I bianconeri domani giocheranno dunque senzanella difficile sfida con ile salterà il duello tra lui e Messi. ITA Sport Press.

