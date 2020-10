Ict | nasce Getfy | l’App gratuita che mette in contatto esercenti e clienti

Ultime Notizie dalla rete : Ict nasce

Il Tempo

Il progetto nasce dall’idea di due giovani talenti vicentini, Cesare Vicentini e Davide Sardei (rispettivamente 27 anni e 25 anni), che hanno voluto snellire il processo di ordinazione e ritiro degli ...Nasce SolveUp, la app per Android e IOS ... con il recente scenario tracciato dal primo Rapporto Anitec-Assinform sulla «Ricerca e Innovazione ICT in Italia», dal quale emerge un trend in crescita ...