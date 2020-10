Djokovic-Coric in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2020 (Di martedì 27 ottobre 2020) Novak Djokovic e Borna Coric si sfidano al secondo turno dell’Atp 500 di Vienna. Il numero uno al mondo ha superato un esordio tutt’altro che semplice contro Krajinovic. Ora sfida il croato che ha avuto la meglio su Fritz. La partita andrà in scena mercoledì 28 ottobre, non prima delle ore 17:30. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canali 64 del ditigale terrestre e 224 di Sky Sport), con live streaming disponibile tramite il sito ufficiale e la pagina Facebook dell’emittente. Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match con una cronaca al termine. Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) Novake Bornasi sfidano al secondo turno dell’Atp 500 di. Il numero uno al mondo ha superato un esordio tutt’altro che semplice contro Krajinovic. Ora sfida il croato che ha avuto la meglio su Fritz. La partita andrà in scena mercoledì 28 ottobre, non prima delle ore 17:30. La copertura televisiva è affia SuperTennis (canali 64 del ditigale terrestre e 224 di Sky Sport), con livedisponibile tramite il sito ufficiale e la pagina Facebook dell’emittente. Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match con una cronaca al termine.

Djokovic-Coric in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2020

Novak Djokovic e Borna Coric si sfidano al secondo turno dell’Atp 500 di Vienna. Il numero uno al mondo ha superato un esordio tutt’altro che semplice contro Krajinovic. Ora sfida il croato che ha ...

Atp 500 Vienna 2020: il programma e gli orari di mercoledì 28 ottobre con Sinner e Djokovic

E’ il giorno dell’esordio di Jannik Sinner che scende in campo sul Next Gen Court e va a caccia di una vittoria contro Casper Ruud. In campo anche Novak Djokovic, che sfiderà il croato Borna Coric. Di ...

