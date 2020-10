Di Battista: "Governo concentrato su pandemia, d'accordo su rinvio Stati generali" (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - di Ileana Sciarra“Il momento è drammatico, la gente spaventata e preoccupata per il futuro, le misure generano rabbia e tensioni sociali. E' giusto che i membri del Governo si concentrino sulla pandemia, se saremo costretti a rinviare gli Stati generali del M5S non mi metterò certo a far drammi, anzi: sono assolutamente d'accordo. Prima il paese”. E' il ragionamento che Alessandro Di Battista ha portato avanti in queste ore con diversi parlamentari 5 Stelle, riportato all'Adnkronos da alcuni eletti che lo hanno sentito telefonicamente. Deputati e senatori che raccontano di un Di Battista particolarmente preoccupato per i piccoli esercizi commerciali, la classe media e il mondo sportivo. “Ci sono drammi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - di Ileana Sciarra“Il momento è drammatico, la gente spaventata e preoccupata per il futuro, le misure generano rabbia e tensioni sociali. E' giusto che i membri delsi concentrino sulla, se saremo costretti a rinviare glidel M5S non mi metterò certo a far drammi, anzi: sono assolutamente d'. Prima il paese”. E' il ragionamento che Alessandro Diha portato avanti in queste ore con diversi parlamentari 5 Stelle, riportato all'Adnkronos da alcuni eletti che lo hanno sentito telefonicamente. Deputati e senatori che raccontano di un Diparticolarmente preoccupato per i piccoli esercizi commerciali, la classe media e il mondo sportivo. “Ci sono drammi e ...

