Cisco delinea le 4 tendenze della cybersecurity nella nuova normalità

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 ottobre 2020) (Milano, 27 ottobre 2020) - Milano, 27 ottobre 2020 - La pandemia ha posto lae i Chief Information Security Officer (CISO) al centrodigital transformation delle aziende. Con l'adozione dello smart working, i piani di continuità operativa sono stati messi a dura prova e la reazione ad un periodo di emergenza è diventata parte integrante di una pianificazione a lungo termine. Nuove sfide per i CISO quindi, in particolare quelle legate alla visibilità di quali applicazioni e quali dispositivi vengono utilizzati in tutto l'ambiente IT. Ecco le 4principaliper i mesi a venire: È tempo di pensare al passwordless La password, la pietra miliare e il tallone d'Achille. Il numero ...