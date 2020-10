(Di martedì 27 ottobre 2020) La stagione disi è conclusa con poche gioie e il bilancio è ben al di sotto delle aspettative della vigilia. Il vincitore del Tour de France 2019 sperava di poter lottare per trionfare ancora alla Grande Boucle, ma è stata afflitto da problemi fisici che lo hanno costretto a ritirarsi dalla corsa a tappe in terra transalpina. Il colombiano ha concluso poi la sua annata agonistica senza particolari sussulti e ai microfoni di ESPN Colombia ha spiegato quali sono stati i motivi del suo scarso rendimento nel 2020: “Ho scoperto di avere unapiùdell’altra“. L’alfiere della Ineos Grenadiers ha chiarito ulteriormente: “Abbiamo fatto tantissimi accertamenti e il problema è che ho unapiù...

OA_Sport : Ciclismo, Egan Bernal: “Ho una gamba più lunga dell’altra, mi ha curvato la schiena. Mi serve tempo per tornare” -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Egan

OA Sport

La stagione di Egan Bernal si è conclusa con poche gioie e il bilancio è ben al di sotto delle aspettative della vigilia. Il vincitore del Tour de France 2019 sperava di poter lottare per trionfare ...Come riporta CyclingNews.com, Egan Bernal in una recente intervista a ESPN Colombia ha svelato il lavoro che sta facendo per recuperare dall’infortunio che lo ha costretto al ritiro al Tour de France ...