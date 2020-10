Cappelli | tendenza autunno inverno 2020

Leggi su solodonna

(Di martedì 27 ottobre 2020) Uno degli accessori più versatile del guardaroba femminile è senza dubbio il cappello. Che sia a falda larga, a bombetta o un modello a turbante, infatti, può essere un prezioso strumento per regalare al tuo outfit un twist in più! Il cappello è un validissimo alleato per definire in modo immediato il nostro stile. In fondo non vi sentite un pò a Parigi non appena indossate un basco?Articolo completo: dal blog SoloDonna