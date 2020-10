Antonino Chef Academy 2020, Cannavacciuolo torna in aula su SkyUno: la prima puntata in diretta (Di martedì 27 ottobre 2020) 21.10 Qualche minuto prima dell’inizio della puntata. 21.16 Cartello che garantisce sul rispetto delle norme anticovid e presigla in stile (come sempre) Howgarts. Uno sguardo veloce alla scorsa stagione, ma si guarda subito al nuovo cast. 21.18 Pubblicità. “Diana è invitata da un’amica per un aperitivo…”: quanti articoli di un DPCM viola la prima frase di questo spot? 21.19 I 10 cuochi, senza mascherina ma evidentemente con una quantità di tamponi fatti che neanche la Juve, entrano in accademia. Li accoglie il sous-Chef Simone Corbo, insieme al vincitore della scorsa edizione, Davide Marzullo, che è ancora nella brigata dello Chef Cannavacciuolo. Qualche consiglio per le matricole non manca. 21.22 Tanto romanzo all’inizio: ... Leggi su tvblog (Di martedì 27 ottobre 2020) 21.10 Qualche minutodell’inizio della. 21.16 Cartello che garantisce sul rispetto delle norme anticovid e presigla in stile (come sempre) Howgarts. Uno sguardo veloce alla scorsa stagione, ma si guarda subito al nuovo cast. 21.18 Pubblicità. “Diana è invitata da un’amica per un aperitivo…”: quanti articoli di un DPCM viola lafrase di questo spot? 21.19 I 10 cuochi, senza mascherina ma evidentemente con una quantità di tamponi fatti che neanche la Juve, entrano in accademia. Li accoglie il sous-Simone Corbo, insieme al vincitore della scorsa edizione, Davide Marzullo, che è ancora nella brigata dello. Qualche consiglio per le matricole non manca. 21.22 Tanto romanzo all’inizio: ...

anchorvlouis : e ora vado a vedere Antonino Chef Academy?? - lgbtferreiro : che figli di papà quelli di antonino chef academy pls - LNN999 : RT @GiorgiaMeloni: Condivido le parole dello Chef Antonino Cannavacciuolo. Non è giusto criminalizzare un intero settore dopo che lo Stato… - TV_Italiana : Se non avete voglia di Collegio, stasera su #SkyUno apre l'accademia di @Antoninochef ?? #AntoninoChefAcademy - digitalsat_it : #SkyUno, torna #AntoninoChefAcademy. Nuova classe per chef #Cannavacciuolo -