Acerbi: «Lazio in emergenza. Daremo tutto in Champions League» (Di martedì 27 ottobre 2020) Francesco Acerbi in conferenza stampa alla vigilia di Club Brugge-Lazio: ecco le dichiarazioni del difensore biancoceleste Francesco Acerbi, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza alla vigilia della seconda giornata della fase a gironi di Champions League contro il Club Brugge. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Lazio NEWS 24 «Giochiamo ogni tre giorni e non è una situazione facile, perché siamo in emergenza. L’importante è in essere in 11 per giocare, giocheremo e Daremo tutto per ogni partita affinché il risultato sia positivo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Francescoin conferenza stampa alla vigilia di Club Brugge-: ecco le dichiarazioni del difensore biancoceleste Francesco, allenatore della, è intervenuto in conferenza alla vigilia della seconda giornata della fase a gironi dicontro il Club Brugge. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 «Giochiamo ogni tre giorni e non è una situazione facile, perché siamo in. L’importante è in essere in 11 per giocare, giocheremo eper ogni partita affinché il risultato sia positivo». Leggi su Calcionews24.com

Acerbi_Fra : Con questo spirito, sempre e ovunque. Una grande vittoria dedicata a squadra e a tutti i nostri tifosi. FORZA LAZIO… - IoNascoQui : Club Brugge – Lazio, Acerbi in conferenza stampa: “Non è una situazione facile, essendo anche in emergenza. L’impor… - sportface2016 : #Lazio, #Acerbi: 'Col #Bruges dipenderà tutto dalla motivazione che metteremo in campo' - lazio24h : Lazio, Inzaghi e Acerbi presentano il Club Bruges: 'Vogliamo vincere nonostante le assenze' - Noibiancocelest : Bruges-Lazio, Acerbi in conferenza stampa: “Siamo in emergenza, ma ce la metteremo tutta” -