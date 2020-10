VORTICE POLARE intenso | conseguenze meteo con indice AO positivo

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Avendo parlato, ripetutamente, dell’NAO quale elemento imprescindibile per ipotizzare trendclimatici a lungo termine, oggi proviamo a concentrare le nostre attenzione su un altroimportantissimo: l’AO. L’acronimo anglosassone è “Artic Oscillation“, ossia oscillazione artica. Ma che vuol dire? Avete presente il? Ecco, volendo semplificare – ma neanche troppo – possiamo dirvi che l’AO esprime null’altro che lo stato di salute del. Quando l’ci troviamo in presenza di unparticolarmente forte, quindi compatto, quindi chiuso a riccio. Viceversa, ...

infoitinterno : Meteo. Vortice polare in rinforzo tra fine ottobre e l'avvio di novembre - CorriereQ : Novembre, VORTICE POLARE a “palla”: ecco i grandi rischi associati - zazoomblog : Novembre VORTICE POLARE a “palla”: ecco i grandi rischi associati - #Novembre #VORTICE #POLARE #“palla”: - zazoomblog : VORTICE POLARE in gran forma: conseguenze meteo con indice AO positivo - #VORTICE #POLARE #forma: #conseguenze - ottosette56 : RT @Giulio_Firenze: A partire da giovedì 30 ottobre prospettive anticicloniche sull'Italia e su gran parte dell'Europa centrale. La causa?… -

Ultime Notizie dalla rete : VORTICE POLARE

3bmeteo

Meteo: VENTI FORTI, BURRASCHE E MAREGGIATE in arrivo. ore 21:55. di Carlo Migliore 25 ottobre 2020ore 21:55. 57 secondi Per tutti tempo di lettura57 secondi. vento forte in arrivo. TORNANO I VENTI FOR ...Maltempo con rischio nubifragi nei prossimi giorni L\'affondo di una saccatura nordatlantica porterà effetti sul bacino del Mediterraneo centrale da stasera e per alcuni giorni, almeno ?