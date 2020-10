Un Posto al Sole, anticipazioni: crisi di coppia per Clara e Alberto (Di lunedì 26 ottobre 2020) Maurizio Aiello Nuova settimana in compagnia di Un Posto al Sole. Negli episodi in onda nei prossimi giorni a tenere banco sarà la crisi tra Clara (Imma Pirone) e Alberto (Maurizio Aiello). Clara, che aspetta un bambino da Palladini, confessa ad Angela (Claudia Ruffo) che qualcosa nel rapporto con l’uomo si è spezzato. L’amica le consiglia di lasciare lo scantinato del palazzo che condivide con Alberto e tornare per un po’ a vivere da sola nel suo appartamento. Clara si convince che sia la cosa migliore. Come la prenderà Alberto? Di seguito le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre come di consueto alle 20.35 ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 26 ottobre 2020) Maurizio Aiello Nuova settimana in compagnia di Unal. Negli episodi in onda nei prossimi giorni a tenere banco sarà latra(Imma Pirone) e(Maurizio Aiello)., che aspetta un bambino da Palladini, confessa ad Angela (Claudia Ruffo) che qualcosa nel rapporto con l’uomo si è spezzato. L’amica le consiglia di lasciare lo scantinato del palazzo che condivide cone tornare per un po’ a vivere da sola nel suo appartamento.si convince che sia la cosa migliore. Come la prenderà? Di seguito ledelle puntate in onda da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre come di consueto alle 20.35 ...

