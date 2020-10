Torino, taxi in rivolta contro il DPCM: “No alla chiusura alle 18” (Di lunedì 26 ottobre 2020) rivolta dei taxi a Torino contro le misure d’emergenza dell’ultimo DPCM del 24 ottobre. “Moriremo di fame anche noi”. A Torino una grossa fila di taxi si è organizzata per una rivolta contro il DPCM del 24 ottobre. Anche la categoria si sente fortemente danneggiata dalla totale chiusura alle 18, ma soprattutto, si sentono poco … L'articolo Torino, taxi in rivolta contro il DPCM: “No alla chiusura alle 18” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020)deile misure d’emergenza dell’ultimodel 24 ottobre. “Moriremo di fame anche noi”. Auna grossa fila disi è organizzata per unaildel 24 ottobre. Anche la categoria si sente fortemente danneggiata dtotale18, ma soprattutto, si sentono poco … L'articoloinil: “No18” proviene da Inews.it.

repubblica : Torino, taxi in corteo per le vie del centro: 'Con la chiusura alle 18 moriamo anche noi' - Simedendi : RT @repubblica: Torino, taxi in corteo per le vie del centro: 'Con la chiusura alle 18 moriamo anche noi' - lanzillottaserg : Protesta dei taxi a Torino contro il Dpcm, in coda dallo Stadium a piazza Castello - Gfbrt : RT @nicomanetta1: Torino, taxi in corteo per le vie del centro: 'Con la chiusura alle 18 moriamo anche noi' - La Repubblica #taxi #NoUber… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Torino, taxi in corteo per le vie del centro: 'Con la chiusura alle 18 moriamo anche noi' -