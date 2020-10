Smartworking, l’importante non è ‘stare’ ma ‘fare’: quindi, se potete, statevene a casa! (Di lunedì 26 ottobre 2020) Con o senza Covid sarebbe bello svegliarsi la mattina, guardarsi allo specchio e domandarsi “Ma io faccio un lavoro utile?”. Difficile rispondere “Sì”, vi capisco, ma tanto siamo tutti abituati a mentire a noi stessi, quindi rispondiamo “Sì” che facciamo pure bella figura. Passi questa risposta, ma andiamo alla seconda domanda. Ora però non dite delle balle e rispondete sinceramente: “Ma questo lavoro, potrei svolgerlo da casa o no?”. Se fate i masturbatori di cani, gli infermieri, gli operai non ancora sostituiti da un robot, i ricottari, i peracottari, i baristi, le insegne luminose, gli spazzini, i carroattrezzi o altre professioni essenziali che non si possono certo svolgere on-line uscite, lavorate e godetevi la vostra utilità, ma io mi riferisco agli altri, a quelli che prendono un treno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Con o senza Covid sarebbe bello svegliarsi la mattina, guardarsi allo specchio e domandarsi “Ma io faccio un lavoro utile?”. Difficile rispondere “Sì”, vi capisco, ma tanto siamo tutti abituati a mentire a noi stessi,rispondiamo “Sì” che facciamo pure bella figura. Passi questa risposta, ma andiamo alla seconda domanda. Ora però non dite delle balle e rispondete sinceramente: “Ma questo lavoro, potrei svolgerlo da casa o no?”. Se fate i masturbatori di cani, gli infermieri, gli operai non ancora sostituiti da un robot, i ricottari, i peracottari, i baristi, le insegne luminose, gli spazzini, i carroattrezzi o altre professioni essenziali che non si possono certo svolgere on-line uscite, lavorate e godetevi la vostra utilità, ma io mi riferisco agli altri, a quelli che prendono un treno ...

