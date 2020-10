Ondata di contagi a Maiori: il sindaco chiude scuole, chiese, uffici, cimitero (Di lunedì 26 ottobre 2020) Covid, positivi a Positano e Vietri: l'annuncio dei sindaci 26 ottobre 2020 L'aumento dei positivi al coronavirus nel Salernitano spinge i sindaci ad adottare misure drastiche per contenere la ... Leggi su salernotoday (Di lunedì 26 ottobre 2020) Covid, positivi a Positano e Vietri: l'annuncio dei sindaci 26 ottobre 2020 L'aumento dei positivi al coronavirus nel Salernitano spinge i sindaci ad adottare misure drastiche per contenere la ...

Agenzia_Ansa : I casi di #Covid-19 continuano ad aumentare anche in #Russia, dove nel corso delle ultime 24 ore sono stati accerta… - Agenzia_Ansa : #Covid: quasi 12.500 infezioni giornaliere in media in #Belgio Tra il 16 e il 22 ottobre, il 44% in più rispetto a… - LegaSalvini : = CORONAVIRUS: CONTE A CAPIGRUPPO, 'SI VALUTA DI LIMITARE SPOSTAMENTI TRA REGIONI' = Maggioranza e opposizione con… - kiki_viola8 : RT @Awarepec: Con la seconda ondata di contagi, il governo decide di rinviare nuovamente la #plastictax - articolo di @simosanti su @lifega… - italiaviva_eu : RT @LauraGaravini: Dobbiamo evitare una nuova ondata di contagi. Per questo, stiamo chiedendo grandi sacrifici agli italiani. Ed è altretta… -