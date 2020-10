Nuovo dpcm, esplode la protesta: scontri a Milano e Torino (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nella serata di oggi si stanno consumando ore di alta tensione in molte città italiane. Migliaia di cittadini sono scesi in piazza, da Nord a Sud, per protestare contro le nuove chiusure imposte dal dpcm firmato da Conte nella giornata di sabato. Misure che, per molti, rischiano di essere un colpo fatale alle proprie attività. Dopo gli scontri a Napoli e a Roma dei giorni scorsi, questa sera c’è molta tensione a Milano, Torino, Trieste, Cremona, Catania e molte altre città. scontri a Torino: carica la Polizia Le situazioni più calde vengono riportate a Torino e Milano. Nelle due città capoluogo di Provincia, si sono radunati nelle principali piazze centinaia di cittadini, con slogan ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nella serata di oggi si stanno consumando ore di alta tensione in molte città italiane. Migliaia di cittadini sono scesi in piazza, da Nord a Sud, perre contro le nuove chiusure imposte dalfirmato da Conte nella giornata di sabato. Misure che, per molti, rischiano di essere un colpo fatale alle proprie attività. Dopo glia Napoli e a Roma dei giorni scorsi, questa sera c’è molta tensione a, Trieste, Cremona, Catania e molte altre città.: carica la Polizia Le situazioni più calde vengono riportate a. Nelle due città capoluogo di Provincia, si sono radunati nelle principali piazze centinaia di cittadini, con slogan ...

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - matteosalvinimi : Sto lavorando con i nostri sindaci a un RICORSO contro il nuovo #Dpcm e a un 'piano cultura e spettacolo' per salva… - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - BaccaLuisa : RT @Cia_EmRom: #CristianoFini, presidente regionale Cia sul nuovo #Dpcm : “un conto salato anche per le #aziendeagricole che hanno bar e ri… - Penultimo6 : RT @francescatotolo: Il #Dpcm ha imposto un nuovo #lockdown sulla base di un tasso di letalità dell'ultimo mese pari allo 0,7%. Ogni giorno… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo dpcm Ristorazione, spettacolo, turismo e sport: verso un decreto ristori da 5 miliardi Il Sole 24 ORE Scuola, la Regione recepisce il nuovo Dpcm che prevede il 75% di lezioni alle superiori con didattica a distanza

La Regione recepisce il nuovo Dpcm del Governo che alza al 75% la percentuale minima di didattica a distanza alle scuole superiori. Anche in Emilia-Romagna, quindi, gli istituti di istruzione ...

Renzi piccona il Dpcm. E Zingaretti chiama le opposizioni

"Tre dpcm in 11 giorni sono tanti ... la maggioranza - o parte di essa - ad assumersi l'onore e l'onere delle scelte da prendere. "Serve un nuovo clima per salvare il bene comune". "Noi dobbiamo in ...

