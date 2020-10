Nuovo Dpcm, esplode la protesta anche a Milano: volano petardi e una molotov (Di lunedì 26 ottobre 2020) La situazione - come spiega il nostro giornale partner Ilgiorno.it - è monitorata dalle forze dell'ordine. All'altezza di piazza Argentina, il gruppo ha invertito la rotta, anche perché all'angolo ... Leggi su castedduonline (Di lunedì 26 ottobre 2020) La situazione - come spiega il nostro giornale partner Ilgiorno.it - è monitorata dalle forze dell'ordine. All'altezza di piazza Argentina, il gruppo ha invertito la rotta,perché all'angolo ...

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - matteosalvinimi : Sto lavorando con i nostri sindaci a un RICORSO contro il nuovo #Dpcm e a un 'piano cultura e spettacolo' per salva… - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - nicola_vecchio : RT @francescatotolo: #Milano, corso Buenos Aires: corteo di protesta contro il nuovo #Dpcm. Sono ora in corso scontri con le forze dell’ord… - natizer_ : RT @francescatotolo: #Milano, corso Buenos Aires: corteo di protesta contro il nuovo #Dpcm. Sono ora in corso scontri con le forze dell’ord… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Ristorazione, spettacolo, turismo e sport: verso un decreto ristori da 5 miliardi Il Sole 24 ORE WEBINAIR: Pubblici esercizi e attività commerciali: cosa cambia con il nuovo DPCM

U appuntamento importante per questa sera alle ore 20:30 con il webinar “Pubblici esercizi e attività commerciali: cosa cambia con il nuovo DPCM” tenuto da Pietro Patanè, Vice Presidente di Anma – ...

Covid19, no la dpcm Conte, la Sicilia vuole aprire teatri,cinema e ristoranti, Musumeci convoca la giunta

«Nuovo Dcpm condanna a morte per la nostra categoria» 19:38A Siracusa ancora proteste ed assembramenti contro il Governo 19:31Ore 18, tutto chiuso a Palermo – VIDEO 19:27Commemorazione dei defunti: ...

U appuntamento importante per questa sera alle ore 20:30 con il webinar “Pubblici esercizi e attività commerciali: cosa cambia con il nuovo DPCM” tenuto da Pietro Patanè, Vice Presidente di Anma – ...«Nuovo Dcpm condanna a morte per la nostra categoria» 19:38A Siracusa ancora proteste ed assembramenti contro il Governo 19:31Ore 18, tutto chiuso a Palermo – VIDEO 19:27Commemorazione dei defunti: ...