Milan-Roma, tegola per Pioli: Donnarumma e Hauge positivi al Covid (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Covid-19 torna ad insidiarsi tra le fila del Milan: il portiere Gianluigi Donnarumma e l'attaccante Jens Petter Hauge, a poche ore dal match contro la Roma, sono risultati positivi. Un piccolo focolaio di Covid-19 è scoppiato nel Milan a poche ore dal posticipo della quinta giornata del campionato di Serie A. Il portiere Gianluigi Donnarumma, l'attaccante Jens Petter Hauge e tre … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

