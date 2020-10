Lunedì di allerta arancione e scuole: in attesa di Genova, le decisioni dei Comuni (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nel capoluogo, eventuali chiusure dovrebbero essere decise nella riunione del Centro operativo Comunale Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nel capoluogo, eventuali chiusure dovrebbero essere decise nella riunione del Centro operativo Comunale

DPCgov : ???? #allertaGIALLA per rischio meteo-idro domani, lunedì #19ottobre, in Calabria e Sicilia Consulta il bollettino n… - FabrizioL5 : RT @PARCO_AVETO: Oggi allerta arancione dalle 12 alle 16 nelle @ValliParcoAveto; nelle ore antecedenti e successive, allerta gialla. Si rac… - PARCO_AVETO : Oggi allerta arancione dalle 12 alle 16 nelle @ValliParcoAveto; nelle ore antecedenti e successive, allerta gialla.… - Giuseppetti : RT @Comune_Cagliari: Allerta meteo anche sul cagliaritano per la giornata di lunedì 26 ottobre: Diramati dalla Protezione Civile gli avvisi… - tiziana13_tp : Mai 'na gioia -

Ultime Notizie dalla rete : Lunedì allerta Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera