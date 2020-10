L’acqua sulla Luna è più di quanta pensassimo

Leggi su wired

(Di lunedì 26 ottobre 2020) C’è acqua, ghiacciata e intrappolata in moltissimi serbatoi di grandi, medie e piccole dimensioni. Lo ha appena scoperto un gruppo di astronomi dell’università delle Hawaii a Mānoa e dell’università del Colorado a Boulder, (insieme ad altri enti) che, attraverso complessi strumenti e osservazioni, ha rivelato in maniera inconfondibile che c’è acqua. La sua possibile presenza era già nota da circa dieci anni, tuttavia, finora non ne avevamo ancora la conferma, spiegano gli scienziati, dato che non era stato possibile distinguere con ampia sicurezza le molecole di H20 da quelle di composti contenenti gruppi idrossilici OH. Oggi, grazie a osservazioni ancora più specifiche, arriva anche questa prova. Ma non è ...